Красавчик-сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина женился во второй раз: первые фото со свадьбы

Единственный сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой женился. Василий имеет целую армию поклонниц, девушки уверяют, что он похож на греческого бога. Сегодня фанатки Рыбина-младшего рыдают, ведь он снова несвободен.

О свадьбе рассказала жена Василия Лера. Она поделилась фотографиями со свадьбы в личном блоге, признавшись, что очень счастлива. На своем празднике молодожены собрали самых близких людей. Звездные мама и отец 27-летнего Василия не только от души танцевали на свадьбе, но и веселили гостей своими выступлениями.

Отметим, что жених и невеста для торжества выбрали классические наряды. Василий предстал в черном костюме с бабочкой, а Лера — в белом платье с нежной фатой.

Влюбленные вместе уже почти четыре года. Жена Рыбина-младшего далека от мира шоу-бизнеса — миловидная девушка занимается танцами. Родители Васи хорошо относятся к невестке и считают ее частью семьи. Артисты всегда одобряли выбор сына.

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Напомним, в 2022 году Василий женился на девушке, с которой состоял в отношениях около восьми лет, однако спустя всего 11 месяцев после свадьбы стало известно, что пара распалась. Рыбин-младший рассказывал, что причиной расставания стали завышенные ожидания его супруги. Василий признался, что просто-напросто не смог воплотить в реальность все мечты благоверной. Молодой человек недолго пробыл холостяком, уже через пару месяцев он представил свою новую возлюбленную Леру.