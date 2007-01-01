Ни мужа, ни детей и бесконечная работа: как сейчас живет Ирина Розанова

Ирина Розанова в конце июлю отметила круглую дату. Актрисе исполнилось 65 лет. Звезда "Интердевочки" всегда много работала, но мечтала о семейном счастье. Она трижды была замужем, однако построить крепкий союз и стать матерью не смогла.

На счету Ирины Розановой сотни ролей в различных фильмах и сериалах. Народной артисткой она стала только в 2007 году, однако любовь публики пришла к ней значительно раньше. "Подружка моя", "Алый камень", "Везучая", "Слуга", "Интердевочка", "Смерть в кино", "Облако-рай", "Циники", "На тебя уповаю", "Альфонс", "Черная вуаль", "Дети понедельника" — это лишь малая часть картин, в которых появилась Розанова. Публика знает ее как талантливую артистку, но какая она вне сцены и экрана?

Личная жизнь актрисы всегда была бурной. Еще во времена учебы в ГИТИСе она познакомилась со своим первым мужем Евгением Каменьковичем. Студенческий брак продлился всего несколько лет, а после – распался. Однако Розанова недолго пробыла одна.

Артистка влюбилась в режиссера Дмитрия Месхиева. Они встретились на съемочной площадке "Гамбринуса". Какое-то время пара прожила вместе, однако из-за сложных характеров влюбленные разбежались. Узаконить отношения Розанова и Месхиев так и не успели.

Но во второй раз Ирина замуж все-таки вышла. Ее избранником стал бизнесмен Тимур Вайнштейн. Причиной развода стала страшная трагедия. Долгожданная беременность актрисы закончилась выкидышем. Пережить эту беду вместе Розанова и Вайнштейн не смогли. Третьим супругом артистки стал кинооператор Григорий Беленький. Они познакомились на съемках фильма "Старые клячи". Однако и этот брак продлился недолго. Сейчас главная отдушина актрисы - ее племянники.

“Я крепко вцепилась в работу и так к этому привыкла, что забываю обо всём остальном. Племяшки возвращают меня в реальный мир – заставляют отдохнуть, съездить куда-нибудь, на что-то посмотреть. Сейчас вот появилась любовь к провинциальным российским городам. Кроме Москвы и Рязани я ничего толком-то и не видела, а оказывается у нас в каждом уголке страны невероятно интересная история, прекрасные люди и очень красивые места”, - рассказывала звезда кино в одном из интервью.

Ирина Розанова остается одной из самых востребованных артисток страны. Только за последние два годы вышло более десяти кино- и телепроектов с ее участием. Так, в 2023 году актриса появилась в лентах "Взрослые дочери", "Капитан четвертого ранга", "Гром: Трудное детство", "Неприличные деньги", "За нас с вами", "Я делаю шаг" и "Плакса".

А в 2024 году она снялась в проектах "Светлаков +", "Престиж" и "Загляни ему в голову". В 2025-м вышли картины "Секретарша", "Детокс", "Лотерея" и "Самозанятые" с участием Розановой.

Розанова уверена, что артистка обязана выглядеть превосходно всегда. По словам Ирины, она ни разу не делала пластические операции, однако часто бывает в кабинете косметолога. Кроме того, звезда старается придерживаться правильного питания и следит за весом.

"На съемки я беру разные салаты, авокадо, какие-нибудь кашки, киноа, козий сыр. Пришел, поел чуть-чуть, часто и по чуть-чуть", - рассказывала Розанова в одном из интервью.

Актриса призналась, что за жизнь перепробовала различные диеты, голодание и режимы питания. Это позволило ей выработать идеальный рацион и всегда оставаться в форме.