МИД России оценил инициативу Вильнюса, установившего новые правила въезда для россиян. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова провела аналогию с романом-антиутопией Уильяма Голдинга "Повелитель мух".

Дипломат напомнила в комментарии Zvezdanews, что в романе есть сцена, описывающая ритуал поклонения свиной голове, насаженной на кол. По словам Захаровой, власти "подхрюкивающих" натовских режимов чувствуют себя повелителями мух, слетающимися на тухлую свиную голову. Озверение стало настоящей сутью "светочей демократии", заключила представитель МИД.

Ранее стало известно о новом требовании властей Литвы. Вильнюс решил впускать в страну россиян только после подписания бумаги с осуждением действий Москвы. В случае отказа подписать документ путь в Литву будет закрыт.