Внедорожник влетел в портал тоннеля в Сочи: погибли пять человек

В Сочи возбудили уголовное дело после ДТП с пятью погибшими - двое взрослых и трое детей

Трагедия произошла вечером 26 июля на дублере Курортного проспекта. 42-летний водитель Toyota Land Cruiser не сбросил скорость на мокрой дороге, не справился с управлением и влетел в портал тоннеля.

На месте погибли водитель, его 40-летняя супруга и трое детей в возрасте 5, 10 и 13 лет. Еще трое детей получили травмы, их госпитализировали в больницу.

Дело расследуется по статье о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Ход расследования контролирует прокуратура.