ВС России продолжили выполнять цели специальной военной операции. Российские войска освободили за сутки два населенных пункта, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, подразделения группировки войск "Центр" освободили Торское в Донецкой Народной Республике. Части группировки ВС России "Восток" взяли под полный контроль Коммунаровку в Днепропетровской области.

С начала СВО российские средства противовоздушной обороны сбили 190 тысяч беспилотников ВСУ. За сутки украинские войска потеряли в общей сложности 1435 боевиков. Средства ПВО сбили за этот период 498 беспилотников самолетного типа и 5 управляемых авиабомб.