Собянин встретился с новоселами дома по реновации в районе Черемушки

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин встретился с новосёлами в районе Черёмушки. Новый дом на улице Гарибальди по программе реновации возвели из крупных готовых модулей.

Такой метод значительно ускоряет процесс строительства. Конструкции готовят на роботизированном заводе во Внукове. От сборки каркаса до выполнения отделки. Включающей обустройство фасадов, окон и внутренних коммуникаций. После чего модули привозят на стройплощадку. И собирают фактически как конструктор.

Мэр Москвы также рассказал, что столичная программа реновации обеспечила создание порядка 250 тысяч рабочих мест в строительстве и смежных отраслях по всей России. Материалы, изделия и оборудование поставляют предприятия более 15 регионов страны.

Благодаря широкой кооперации строительство практически на 100% идет из отечественных материалов. Не уступающих по качеству импортным аналогам.