В Москве в этом году обновили более 230 домов в стиле советского неоклассицизма

Барельефы, сандрики и башенки. В Москве в этом году по программе капремонта обновили более 230 домов, возведённых в стиле советского неоклассицизма. Восстанавливают не только лепнину и входные порталы, но и геометрию элементов, которые не пощадило время. Зданиям возвращают ещё и первоначальный цвет, задуманный авторами. Что самое сложное?

Фальш-фасад на Большой Садовой скрывает здание в стиле советского неоклассицизма. Возвели его в 1939 году. Часть лепнины, которую десятилетиями не трогали, осыпалась.

По сохранению архитектурного декора предстоит провести большую работу. Восстановить не только лепнину, но и геометрию элементов, штукатурный руст, венчающий карниз и входные порталы. С уцелевших фрагментов уже бережно сняли слепки. Фасад сейчас готовят к покраске.

"Специалисты промыли фасад, расчистили старый декоративный штукатурный слой, провели обследование рустованной части, согласовали колористические решение совместно с Москомархитектурой", - сообщил Артем Кривченко, ведущий инженер управления строительного контроля Фонда капитального ремонта.

Восстановить исторический вид дома планируют к началу осени. А дом номер 6 по улице Можайский Вал уже притягивает взгляды прохожих после капремонта. Здание 1954-го года украшено лепниной в советском стиле и большим количеством декоративных элементов. Медальоны, сандрики, барельефы. Всё было тщательно восстановлено. Часть нижних этажей окрасили в бежевый цвет, а верхние — в оттенок "светлая слоновая кость".

А это знаменитый "Дом с башенками". Так в народе называют здание в стиле сталинского ампира на Ленинградском проспекте рядом с Белорусским вокзалом. Его тоже обновили.

"С 53-го года, когда он был построен архитекторами Готлиб и Хилькевичем, здесь полноценные работы не проводились, не то что реставрационные, а даже ремонтные работы", - рассказал Даниил Лосин, советник службы технического надзора Фонда капитального ремонта.

Поскольку дом был возведен до знаменитого указа 1955 года "Об устранении излишеств" у него невероятно богатый декор. Фасад украшен многочисленными эркерами, лепниной, а балконы - причудливыми кронштейнами.

"Поменялся генеральный секретарь и поменялось отношение к архитектуре. Дом стал выдерживать невероятную критику", - отметил Даниил Давыдов, экскурсовод Фонда капитального ремонта.

Но сохранил свой облик. Сегодня здание - украшение проспекта и магнит для туристов. Обычно двор в жилых постройках сталинского периода выглядит намного скромнее. Этот дом исключение. Арка украшена кессонами, практически каждый архитектурный элемент специалисты восстанавливали вручную. Необычно выглядят и подъезды. По бокам - колонны, а над входными дверями - фронтоны.

По программе капитального ремонта жилого фонда в Москве обновили уже более 230 домов, возведённых в стиле советского неоклассицизма. Здания вернули себе былую величественность и изящество. А каждый успешный проект - это важный шаг к сохранению исторического наследия города.