В Москве прошла выставка-пристройство животных из городских приютов

Эти питомцы нашли новый дом в первые часы работы выставки. А хозяева кроме пушистых комочков получили ещё и набор с самым необходимым - кормом, лежанкой, игрушкой. Москвичам даже не пришлось ехать в приют.

"Приезжая в приют, вы должны несколько раз посетить его, чтобы присмотреться к животному, чтобы несколько раз погулять, на выставке-пристройстве можно забрать сегодня уже животное, которое вам подходит", - рассказала Анастасия Бизюкина, начальник отдела по взаимодействию со СМИ комплекса городского хозяйства Москвы.

Своих людей ждали четыре десятка хвостатых. Кошачьи расходились как горячие пирожки. На стенде с фотографиями питомцев то и дело появлялись новые таблички "уже дома". А вот к собакам горожане присматривались дольше. Семья Десятовых пришла на выставку в полном составе. Дома у них уже есть кошка, хотели бы приютить и пса, да квартирные условия пока не позволяют. Но и дети, и родители настроены решительно.

Животные были рады людям и тоже делали всё возможное, чтобы найти себе дом и своего человека. Пикми покоряла своими разноцветными глазами. Рада подготовила целую шоу-программу с трюками. А Мехика активно знакомилась с малышами.

"Она попала в приют совсем крошечным щенком, они буквально помещались на ручках, хотя сейчас это сложно представить. Ей всего полтора годика", - рассказала Елизавета Богданова, представитель пресс-службы ГБУ "Доринвест".

Человек, который хочет забрать питомца, заполняет анкету и подписывает договор ответственного содержания, а также обещает первое время рассказывать куратору об адаптации хвостатого. Выбирают здесь не только животных, но и хозяев.

Каждый приют перед пристройством питомца проводит собеседование. И это не просто формальность. Волонтёру важно понять, подходят ли человек и животное друг другу.

Яркий адресник для нового друга можно было сделать тут же, на мастер-классе. А вот для взрослых целый день проходили лекции о животных. Кинологи спасательных отрядов рассказывали о работе и дрессуре своих сослуживцев.

"Тренировка по поиску у нас проходит один или два раза в неделю. Наша задача - сделать, чтобы каждая тренировка для собаки была как праздник", - отметила Наталья Стародубцева, начальник кинологической группы аварийно-спасательного отряда №6 Пожарно-спасательного центра Москвы.

К концу дня хозяева нашлись для девяти котов и четырёх собак. Теперь главное, чтобы новая жизнь у них удалась, процесс притирки животных и людей прошел гладко, и никто из пристроенных питомцев не вернулся в приют.