В Кремле оценили возможность "воздушного перемирия" с Украиной

Новых формул и предложений по урегулированию на Украине пока нет. Как нет и никакой конкретики насчет возможного "воздушного перемирия", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Агентство Reuters ранее сообщило, что Владимир Зеленский через президента США Дональда Трампа попытается навязать Москве воздушное перемирие с Украиной. Встреча главы киевского режима с хозяином Белого дома запланирована на 28 июля. Ранее России уже пытались предложить подобный сценарий, но Москва отказалась. Предпосылок для заморозки ситуации нет, считают в Кремле.

Сообщения о "воздушном перемирии" - не более, чем измышления СМИ, заявил Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что никакой информации об этом по дипломатическим каналам не поступало, передает РИА Новости.