Сотрудниц банка в Подмосковье подозревают в хищении почти 30 млн рублей

Трёх сотрудниц банка задержали в Московской области. Женщины подозреваются в хищении почти 30 миллионов рублей. По предварительным данным, злоумышленницы разработали хитрый преступный план. Они изготавливали дубликаты карт вкладчиков и отключали уведомления на их мобильных телефонах.

"Это позволяло незаметно снимать и переводить сбережения клиентов на собственные счета, а также на карты родственников и знакомых. Впоследствии их просили обналичить похищенные деньги. Причиненный ущерб составил более 28 миллионов рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

Уголовное дело возбуждено по статье "Кража в особо крупном размере, совершённая организованной группой". Теперь женщинам грозит лишение свободы на срок до десяти лет и штраф. А следователи продолжают устанавливать всех соучастников преступления.