Панда Жуи попыталась "победить" игрушку: что из этого получилось

Панде Жуи компания не нужна! И сегодняшнее видео от Московского зоопарка - лучшее тому подтверждение.

Жуи дали новую игрушку - мешок, набитый соломой. Мишка сначала бросал неведомое о землю. Оно, разумеется, не разбилось. Тогда зверь сосредоточил всю свою энергию, чтобы упрямый баул растерзать. Хватал лапами, трепал зубами. Игрушка не поддавалась.

Жуи, охваченный нешуточным азартом, попытался "победить" молчаливого соперника, забравшись на качели. Маневрируя на них упитанным телом, терзал мешок. Пока не свалился на землю сам. Что, видимо, медведя серьезно разозлило. Поняв бессмысленность своих усилий, Жуи в ярости бросил куль. И исчез в глубине вольера.