Песков отверг возможность вооружения российских торговых судов

Российские торговые суда не будут оснащать средствами обороны. Их будет защищать Военно-морской флот, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил журналистам, что в соответствии с международным морским правом торговые коммерческие суда не могут быть вооруженными. Меры по защите будет принимать российский флот, о чем сказал днем ранее президент России.

Владимир Путин накануне встречался с командующими флотами. Российский лидер призвал бороться с посягательством на торговые суда как с пиратством. Путин подчеркнул, что действовать нужно в рамках международного морского права, но решительно, передает РИА Новости.