В Красноярском крае жениха зарезали на его же свадьбе

В Красноярском края свадебный банкет обернулся страшной трагедией. Во время драки погиб жених.

Как рассказали очевидцы, в одном из кафе Ачинска проходило сразу два торжества — одна компания праздновала свадьбу, а вторая — день рождения. Между гостями произошел конфликт, жених решил уладить ситуацию.

"Молодожены праздновали в кафе в Ачинске. Рядом другая незнакомая компания отмечала юбилей. В какой-то момент между ними возник конфликт. Жених Семен пошел разбираться, заступился за лучшего друга, и оппонент пырнул парня ножом в сердце", — сообщил источник Telegram-канала Mash.

Жениха экстренно госпитализировали. Медики несколько дней боролись за его жизнь, однако спасти молодого человека не удалось, он скончался в больнице.

Виновник трагедии пришел в полицию и написал явку с повинной. Преступника поместили в СИЗО на 10 дней, но уже отпустили на свободу. Молодая жена погибшего шокирована произошедшим и требует наказать злоумышленника по всей строгости закона.

Девушка уверена, что это был не случайный удар. По ее словам, преступник точно знал, как нанести смертельную рану. "Он забегает за машину, достает нож и идет обратно, целясь прямо в моего мужа Семена, и ударяет ножом прямо в сердце", — вспомнила убитая горем жительница Ачинска.