Появились подробности операции ФСБ в Хабаровске

Информация об операции, которую провели сотрудники ФСБ в Хабаровске. Там пресекли деятельность шпиона, работавшего на иностранные спецслужбы. Разведка Новой Зеландии пыталась выяснить информацию о военно-техническом сотрудничестве нашей страны с другими государствами.

Молниеносный захват на выходе из магазина. Подозреваемый пошёл за хлебом с молоком, а оказался на допросе в местном управлении ФСБ. Обвинения серьёзные - государственная измена. Как установили наши контрразведчики, мужчина семьдесят первого года рождения сам вышел на представителей службы безопасности и разведки Новой Зеландии. Контакты, очевидно, нашёл в интернете. Предложил свои услуги и стороны договорились о плотном сотрудничестве.

В ФСБ не уточняют род деятельности задержанного. Кем работал и где. Но очевидно, что интересующую иностранную разведку информацию достать мог. Жил мужчина скромно. Дома, как принято говорить, бабушкин ремонт. При этом во время обыска оперативники нашли более 100 тысяч долларов. Как предполагают следователи, это деньги на сопутствующие расходы, взятки, подкуп и вознаграждение за проделанную работу. Новозеландцы не скупились.

Новая Зеландия вместе с Великобританией, США, Канадой и Австралией входят в альянс под названием "Пять глаз". Одна из самых законспирированных шпионских организаций на земле. Члены этого закрытого клуба уверены в абсолютной надежности друг друга, так как обмениваются самым важным — совершенно секретной информацией.

Спецслужбы следят за гражданами стран участников альянса, в том числе из высших эшелонов власти. Тем самым обходят внутренние законы, запрещающие подобные оперативные мероприятия. Одной из удачных операций "Пяти глаз" считают координацию действий в процессе свержения режима Муаммара Каддафи.

Появился альянс после Второй мировой войны и его деятельность была практически полностью секретной - вплоть до разоблачительных публикаций, инициированных Эдвардом Сноуденом. Сейчас очевидно, что одной из главных целей "Пяти глаз" является Россия. В Европе существует аналогичный союз "девяти глаз", который даже фигурировал в одном из фильмов о Джеймсе Бонде. Доморощенного шпиона Хабаровский суд арестовал. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.