Жителей Москвы предупредили о надвигающейся грозе

Москвичей предупредили о погодной опасности. В ближайшие часы в столичном регионе ожидаются гроза и усиление ветра, сообщили в московском управлении МЧС.

По данным ведомства, в ближайшие 1-2 часа ожидается кратковременный дождь, местами ливень, гроза. При грозе усиление ветра до 15 м/с. Опасность сохраняется до конца суток 27 июля.

Водителям напомнили о необходимости в непогоду снижать скорость, увеличивать дистанцию и избегать внезапных маневров. По возможности выбирать место для безопасной парковки, вдали от деревьев. Пешеходам советуют обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции.