Настасья Самбурская устроила скандал на своем концерте: досталось зрителю

Настасья Самбурска закатила скандал на собственном концерте. 39-летнюю актрису и певицу не устроило выражение лица одного из зрителей.

Звезда сериала "Универ" остановила выступление и отчитала мужчину, находящегося в зале. Самбурская сначала спросила, почему он стоит на концерте с безразличным лицом. Исполнительница хита "Сильная" вела себя дерзко.

Зритель ответил певице, что сопровождает на концерте свою девушку, но сам является поклонником рэпа. На это Настасья с сарказмом отметила, что не знакома с творчеством рэпера Макана или группы "Три дня дождя".

"Давай мы что-нибудь из Макана споем, кто знает? Мы сейчас разберемся! А ты ради какой песни сюда пришла? А, просто ради меня!" — пообщалась Настасья с мужчиной и его девушкой под смех зала.

Но произошедшее дальше шокировало всех. Звезда резко изменилась в лице и с серьезным видом объявила, что мужчина включен в черный список и больше его на концерт Самбурской не пустят.

"Вот в следующий раз, когда он позовет тебя на концерт Макана, стой с таким же лицом. Я тебя запомнила. Этого больше сюда не впускать", — заключила артистка.