"На кону – судьба, будущее нашего народа": Путин заявил о новом мироустройстве

В Кремле Владимир Путин провел встречу с депутатами Государственной думы после завершающего заседания восьмого созыва. Президент отметил, что парламентарии полностью оправдали высокий статус народных представителей. Быстро и качественно разрабатывали и принимали сложные решения, направленные на поддержку спецоперации, социальной сферы, экономики.
Глава государства особо подчеркнул, что в основе всех принятых решений лежат интересы граждан. А также сплочённость разных политических сил в нижней палате. За пять лет депутаты одобрили почти три тысячи законодательных актов, из них две трети получили поддержку всех фракций.
"Прошедшие пять лет, а это период вашего депутатства, были сложными и крайне ответственными для нашей страны. Это без всякого преувеличения один из решающих этапов в истории Отечества, когда на кону – судьба, будущее нашего народа. Когда в борьбе острой конкуренции складываются контуры нового мироустройства. Хочу поблагодарить вас за эффективную совместную работу и, прежде всего, по укреплению государственного суверенитета и защите национальных интересов Отечества. Сегодня мы продолжаем отстаивать безопасность и независимость государства, правду и справедливость. За Россию, за отчий дом героически сражаются участники специальной военной операции. Их поддерживает весь наш народ, всё общество. Мы добьёмся своих целей и вместе сделаем всё для победы, для России", - отметил Путин.