World Gymnastics заявила об исключениях в вопросе участия россиян в турнирах

Российских спортсменов, выступающих на турнирах под эгидой World Gymnastics, не надо ограничивать в правах. Однако на некоторых соревнованиях могут допускаться исключения – если ограничения вводятся властями принимающих стран, сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики.

В заявлении признается: спорт и политика должны оставаться разделенными. Спортивные мероприятия - нейтральные платформы, способствующие единству, справедливости, взаимному уважению и солидарности.

Подтверждается, что всем российским и белорусским спортсменам должно быть обеспечено полное представительство на всех соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики. Однако исключения могут рассматриваться в каждом конкретном случае, приводит сообщение пресс-службы ТАСС.