Украинцев ждут тяжелые времена. С признанием выступил глава киевского режима Владимир Зеленский. Он призвал население страны готовиться к очень тяжелой зиме.

По словам украинского лидера, какой будет грядущая зима никто не может представить. Но, как сказал Зеленский, будет тяжело или даже хуже. Потому Украине был нужен премьер, который глубоко сосредоточен на энергетических вопросах, заявил глава киевского режима в интервью Sky News.

Верховная 16 июля назначила премьер-министром главу "Нафтогаза" Сергея Корецкого. Украинские СМИ утверждают, что это человек соратника и по совместительству "кошелька" Владимира Зеленского Тимура Миндича.