Принц Гарри оказался на грани банкротства: промотал все наследство, а зарабатывать так и не научился

Финансовое положение принца Гарри пошатнулось. Герцог Сассекский может оказаться на грани банкротства и, по словам источника, винит в этой ситуации Меган Маркл.

"Принц Гарри оказался перед лицом унизительного банкротства, и он винит жену в череде плохих решений, которые фактически уничтожили всё его состояние", — сообщил инсайдер.

После переезда в США в 2020 году Гарри рассказывал в интервью Опре Уинфри, что именно наследство, оставленное ему матерью — принцессой Дианой, — позволило им с Меган отказаться от королевских обязанностей. "У меня осталось то, что мне оставила мама, и без этих денег мы не смогли бы сделать этот шаг", — говорил принц.

По данным RadarOnline, речь шла примерно о 13 миллионах долларов, часть которых была направлена на покупку особняка в Монтесито. Дом супруги взяли в ипотеку и до сих пор выплачивают ее.

Издание также отмечает, что после своего 40-летия Гарри получил ещё около 10 миллионов долларов из траста, созданного покойной королевой-матерью. Но деньги быстро закончились.

"Главный вопрос сейчас — что они будут делать дальше в Голливуде. Бренд Harry & Meghan — это уже не то, к чему люди стремятся присоединиться. Скорее наоборот — они стараются держаться от него подальше", — заявил инсайдер.

29–30 июля в Высоком суде Великобритании должно состояться двухдневное заседание, на котором будет определён размер судебных расходов, которые Гарри и другие проигравшие истцы должны будут компенсировать компании Associated Newspapers Limited после поражения в деле о незаконном сборе информации и нарушении частной жизни. Поговаривают, что сумма может превысить 60 миллионов долларов. Для герцога Сассекского это неподъемные деньги, он станет банкротом.

Гарри и Меган тратят гораздо больше, чем зарабатывают. Только на личную охрану ежегодно уходит около 4 миллионов долларов. Телохранители сопровождают супругов практически повсюду — от повседневных поездок по Южной Калифорнии до церемоний награждения и зарубежных визитов.

При этом Гарри официально не имеет источников дохода. На днях бывший регбист Джо Марлер спросил Гарри, чем тот занимается. "Папа на полной ставке. Ветеран британской армии. Принц Англии. Герцог", — отметил тогда сын Карла III. Ни один из этих статусов сам по себе не является источником дохода.