Основным способом комплектования Вооруженных сил России остается добровольный набор граждан, которые заключают контракты с Министерством обороны. Об этом рассказал в понедельник, 27 июля, председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Парламентарий высмеял попытки киевского режима распространять фейки про якобы новую мобилизацию в России, подчеркнув, что у неприятеля "полет фантазии стал вообще неограниченным". Соответствующие высказывания утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского депутат объяснил тем, что "он, наверное, перебрал дозы на выходные".

Говоря об огромном количестве россиян, готовых защищать Родину, Картаполов подчеркнул: чем активнее укронацисты будут наносить удары по гражданским объектам в России, тем больше людей придут в военкоматы для заключения контрактов с военным ведомством, пишут "Ведомости".

Ранее глава государства Владимир Путин рассказал, что российская армия не испытывает недостатка в желающих защищать Родину. По словам президента, "у нас по 50, по 60 тысяч ребят в месяц сами приходят" на призывные пункты в качестве добровольцев. При этом киевский режим отлавливает людей на улице, как собак.

Тем временем в России успешно прошел первый призыв на срочную службу по новым правилам, предусматривающим круглогодичный призыв — в прежние сроки, весной и осенью, происходит лишь отправка новобранцев к местам несения службы. Весной 2026 года служить отправилась 141 тысяча срочников, но ни в зону спецоперации, ни в новые регионы их не посылают.