Министерство иностранных дел Индии в понедельник, 27 июля, вызвало посла Украины в свете продолжающихся атак украинских дронов на торговые суда.

Как сообщает Indian Express, на этот раз атаке украинских беспилотников подверглось торговое судно с четырьмя индийскими моряками на борту. Вслед за этим власти Индии призвали сограждан взвешивать все риски, прежде чем наниматься на работу на торговые суда в зонах конфликтов.

При этом украинскому послу было указано на недопустимость агрессии в отношении невоенных объектов, в том числе — коммерческих судов.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи созвонился с российским коллегой Сергеем Лавровым и рассказал о том, "что сделал этот нахлебник в Киеве" в отношении иранского торгового судна в Каспийском море. Удар дронами по кораблю привел к гибели члена экипажа. Тегеран пригрозил киевскому режиму жестким ответом и потребовал надлежащей реакции от мирового сообщества, включая западных спонсоров Украины.

Тем временем российский лидер Владимир Путин, говоря о попытках "наших недоброжелателей" атаковать или задержать торговые суда, призвал действовать аккуратно, в рамках международного морского права, но решительно — "так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами". Президент выразил надежду на "эффективную работу по прикрытию нашего флота" со стороны ВМФ.