Западная Европа некогда получила настоящую свободу благодаря советским солдатам, освободившим ее от фашизма и нацизма. Но этой прививки европейцам хватило только на 80 лет, заявила Мария Захарова.

Как заявила официальный представитель МИД России на брифинге, сейчас Европа вновь пытается превратить себя в неонацистское милитаристское чудовище. Захарова не берется представить, что было бы с западноевропейскими странами, если бы советские солдаты не уничтожили в свое время фашизм и нацизм.

Дипломат подчеркнула, что нацизм в современной Европе не просто поднимает голову. Это было бы полбеды – но он целенаправленно взращивается лидерами стран ЕС, приводит слова Захаровой ТАСС.