Никакой конкретики насчет возможного "воздушного перемирия" нет, как нет и новых формул и предложений по урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Эта тема сейчас активно продвигается иностранной печатью. На деле Запад продолжает активно вооружать киевский режим. И одним из самых ярых сторонников продолжения боевых действий является Великобритания. В Лондон и отправился Зеленский, чтобы предстать перед новым премьер-министром Соединенного Королевства.

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Главаря киевского режима в Лондоне встречает его заклятый конкурент – бывший главком ВСУ, а ныне посол в Британии. Валерий Залужный, конечно, не оставил планов поквитаться с начальником, но пока наблюдает за разворачивающейся войной армии и власти в Киеве. После устранения министра обороны Михаила Федорова протесты все еще на улицах. А тут и удобный случай подвернулся - познакомиться поближе с новым британским хозяином и получить важные ЦУ перед встречей с Трампом. Но от перемены лиц в британской политике ничего в украинском конфликте не изменится.

"Кто бы ни стоял у власти в Британии, ее стремление нанести ущерб России и спровоцировать опасную для Европы конфронтацию, не считаясь ни с какими издержками, в том числе для собственной страны, видимо, пересмотру не подлежат. Стармер на Украине сообщил о намерении Британии взыскать 300 миллионов евро на совместное с Швецией производство и поставку ВСУ к 2029 году 16 новых истребителей Gripen E, которые на треть состоят из английских компонентов. Причем он же, наверное, догадывается, если они будут использованы против Российской Федерации, какая судьба и участь их ждет", - говорит Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Догадывается об этом и Зеленский, поэтому строит планы переноса своих производств на территорию Европы, подставляя уже под удар своих покровителей.

"Я хочу построить в Великобритании большой завод дронов и поделиться технологиями с Лондоном. Поэтому нам нужно усилить сделку Drone Deal. Я рассчитываю на это", - заявил Зеленский.

Зеленский для Бернема - первый зарубежный гость. Встреча нового хозяина киевского режима прошла на британской военно-морской базе. Для пущей убедительности, что Запад все также рядом, Бёрнем передал ВСУ права на высокоинтеллектуальную систему радиоэлектронной борьбы Stone Cloak.

"Эта система может создавать помехи, мешая российскому ПВО их сбить. Мы рассчитываем, что Stone Cloak внесет свой вклад. Помогая Украине, мы получаем возможность учиться и применять эти зная в своей собственной армии", - заявил Хэмиш Фалконер, министр по делам Европы.

Украина стала для Запада идеальным полигоном для тестирования современной техники. Причем, наступательной. Американцев, которые на прошлой неделе вновь подняли тему переговоров, это тоже не смущает. Трампа устраивают торговые отношения с Киевом. Но Зеленский пытается нащупать ниточку, ведущую к большому взрыву. В этом случае Америка сможет снова вернуться к полному спонсированию Украины.

Повод для встречи с Трампом - похороны недавно скончавшегося американского друга Украины, объявленного в нашей стране террористом и экстремистом, сенатора Грэмма. Американского ястреба, мечтавшего об адских санкциях против России и бомбардировке Ирана. И Зеленский знает, что на траурные мероприятия также летит израильский премьер. Удар по иранскому судну в Каспийском море стал нелепой попыткой Зеленского вернуть внимание Трампа и выразить поддержку ЦАХАЛ. В Тегеране уверены — Киев пытается втянуть другие страны в конфликт. Впрочем, обращение представители Исламской республики адресуют не киевскому режиму, а его вожакам в Европе.

"Поведение президента Украины напоминает действия анархистов накануне Первой мировой войны. Нельзя быть уверенным, что подобная демонстративная акция останется локальным эпизодом. Её последствия будут непредсказуемыми, прежде всего, для покровителей этого режима", - говорит Эсмаил Багаи, официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана.

Опасная черта, за которую Зеленский готов зайти, лишь говорит о плачевном состояние ВСУ на поле боя. Понимая, что европейские пакеты санкций разваливаются, Зеленский будет использовать похоронную дипломатию, для раскрутки американских санкций, которые активно проталкивал скончавшийся Грэмм.