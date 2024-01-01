Лесные пожары во Франции уничтожают уже не просто деревья, а живое наследие, которое невозможно будет восстановить. В Провансе огонь выжигает склоны Мон-Ванту — легендарного лысого пика, веками вдохновлявшего художников и поэтов. Одновременно пламя рвётся к виноградникам Бордо, посаженным ещё до Великой французской революции и сейчас включёнными в список ЮНЕСКО. Фермеры признаются — это не потеря одного урожая, это конец семейной истории. Власти эвакуируют целые деревни, пожарная авиация не справляется: языки пламени перебрасываются через хребты быстрее, чем вертолеты набирают воду.

Из Бордо уже эвакуировали 220 тысяч человек. К тушению привлекли полторы тысячи военных, самолёты, вертолёты и дроны. Но сил всё равно не хватает. На земле вырубают деревья, чтобы создать линию защиты от огня.

"Наша задача полностью лишить огонь подпитки. Для этого техника полностью расчищает землю от растительности вдоль дорог", - говорит Матье Жомен, представитель пожарно-спасательной службы департамента Жиронда.

Испания встречает огненный шторм с тем же отчаянием. Эвакуирован пригород Мадрида. В Каталонии и Арагоне горят виноградники и оливковые рощи. Власти эвакуируют целые муниципалитеты, но многие сельские жители остаются помогать пожарным.

"Мы делаем всё, что в наших силах, и всё, что скажут пожарные, которые работают здесь с нами. Как можем, помогаем", - говорит Хуан Пейнадо, волонтёр.

Премьер Испании Санчес называет пожары национальной трагедией. При этом без дела стоят десять российских пожарных вертолётов Ка-32 - их покупали частные испанские компании, которые работают с Министерством экологии. Но из-за антироссийских санкций поднять их в воздух нельзя.

"Правительство Испании официально признало в ответах на парламентские запросы в 2024 году, что на готовность вертолетов "Камов" повлиял украинский конфликт и санкции ЕС, это сделало невозможной закупку запчастей и отправку российских техников. Так давайте расскажем об этом! Люди должны знать, как ЕС приносит их в жертву ради глупой русофобии!" - Флориан Филлипо, лидер французской правой партии "Патриоты".

Глава католической церкви посвятил свою воскресную молитву ситуации с пожарами. Папа Римский выступил со специальным обращением.

"В связи с разрушительными лесными пожарами, охватившими в последнее время различные районы Франции и Испании, я выражаю свою солидарность и призываю всех вознести молитвы за пострадавших, а также за тех, кто участвует в спасательных работах", - говорит Лев XIV, Папа Римский.

Ну а пока ситуация остается критической, где-то фермеры борются с разбушевавшейся смертельной угрозой зачастую вооружившись лопатами и цинковыми вёдрами. А прогнозы погоды ничего хорошего предвещают - в южную части Европы возвращается аномальная жара.