Собянин: 380 семей переедут в новый дом по программе реновации в Черемушках

Семилетняя Арина Алехина уже решает, где в новой комнате разместить кровать, где рабочий стол и куда переедут любимые игрушки. Для всей семьи переезд по реновации в светлую просторную квартиру на Профсоюзной - не просто смена адреса, а действительно новый этап жизни. Поздравить новоселов приехал Сергей Собянин.

"Хороший дом качественные новые технологии, крупномодульное строительство такое производство первое в стране ну и в мире такого практически нет… Очень качественная технология, сто лет как минимум будет стоять и радовать вас", - заявил Сергей Собянин.

Строят здесь и правда быстро. Сначала крупные блоки собирают на роботизированном заводе во Внукове: делают каркас, проводят коммуникации, ставят окна и даже монтируют фасад. Всё это - в сухих теплых цехах, а не под открытым небом. А значит, качество выше, и погода не помеха.

Сюда переедут 380 семей - больше тысячи человек из пяти старых домов. Дома - с улучшенной отделкой по московскому стандарту. Входные группы - со стеклянными витражами, фасады - яркие, лоджии застеклены и даже есть корзины под кондиционеры.

"В квартирах инженерные сети все выполнены на заводе, в квартирах оснащены батареи с теплосчетчиками и регуляторами, каждый жилец может отрегулировать на холоднее и теплее для комфортных условий как ему надо", - говорит Александр Кашлаков, начальник участка.

Для жильцов предусмотрели индивидуальный тепловой пункт и автоматическую систему учета ресурсов. Для жильцов это плюс - оплата коммуналки будет экономнее. Во дворе — всё для активного отдыха: детские городки, спортплощадки. Плюс камеры по периметру и хорошее освещение, чтобы и вечером гулять было спокойно. Рядом парк Победы, скверы, каток, школы, поликлиники, магазины. Словом, всё под рукой.

Для Черемушек этот комплекс - важная часть большой стройки. Всего в районе по реновации расселят 119 домов. Новое жилье получат больше 24 тысяч человек. Девять домов уже сдали, еще несколько строятся. В итоге здесь обновится почти треть всего жилого фонда.