Тело россиянина обнаружили на Эльбрусе

Спасатели нашли на Эльбрусе тело российского туриста — одного из членов группы, которая запросила помощь 26 июля.

Как уточнили в управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям по Кабардино-Балкарии, к настоящему времени обнаружены все четыре человека, которые числились пропавшими: три иностранца и один гражданин России. Никто не выжил.

Лишь за минувшие несколько дней на Эльбрусе погибли семь человек, пытавшиеся совершить восхождение. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин в свете этих трагедий призвал сделать обязательным сопровождение туристов аттестованными гидами.

Ромашкин, которого цитирует ТАСС, подчеркнул, что один гид должен сопровождать максимум двух альпинистов, на троих туристов должно приходиться два гида и так далее. При таком соотношении можно будет эффективно решать возникающие проблемы. Например, если кому-то в группе станет плохо, один гид поможет ему спуститься, а второй останется с другими альпинистами.

О необходимости профессионального сопровождения всех желающих покорить Эльбрус ранее говорил и президент Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Кабардино-Балкарии Абдул-Халим Ольмезов. Эксперт предположил, что к трагедии с боснийцами, которые пытались подняться без гида, привела их самонадеянность: в расчете на краткосрочное "погодное окно" они решили рискнуть вместо того, чтобы отменить восхождение.