"Закрывались в комнате": дочь рассказала о близости Ефремова и Мирошниченко

О личной жизни и любовных похождениях Олега Ефремова ходили легенды. Создатель театра "Современник" всегда пользовался успехом у представительниц противоположного пола. Еще при жизни народного артиста СССР ходили слухи о том, что под его чары попала Ирина Мирошниченко. Эту информацию опровергали, однако спустя много лет правда наконец-то всплыла наружу. Заговорила дочь Ефремова Анастасия.

"Ни для кого не секрет, что у Мирошниченко были близкие отношения с моим папой и, наверно, было велико искушение поговорить об этом, привлечь внимание. Но только не таким способом, только не Ирина. Никогда ни слова она об этом не сказала и даже отрицала все, хотя я живой свидетель. Было!" — заявила Ефремова в шоу "Основано на реальных событиях".

По словам Анастасии Олеговны, у ее отца и Мирошниченко была очень глубокая духовная связь — дело не ограничивалось лишь физическими отношениями. Рожденная от актрисы Ирины Мазурук наследница звезды советского кино вспоминает, как Ефремов и Мирошниченко уединялись в комнате и часами вели светские беседы.

"Понимание у них было, мне казалось, полное. Даже когда я оказывалась в квартире, куда они приходили с Ириной и закрывались в комнате, оттуда слышался такой разговор... спокойный разговор людей понимающих. Они много беседовали помимо всего прочего", — поделилась Анастасия Олеговна.

Продолжения романа не последовало из-за чрезмерной прыти Мирошниченко. Ирина Петровна очень хотела затащить Ефремова под венец, и как можно скорее, что в конечном итоге отпугнуло актера.