Европа в очередной отопительный сезон рискует столкнуться с серьезными трудностями на газовом рынке из-за медленного пополнения запасов.

Как пишет Bloomberg, весной, по завершении предыдущего отопительного сезона, европейские газохранилища заполнялись слишком медленно. "Час расплаты" за промедление может наступить предстоящей зимой.

Аналитики указывают, что ситуацию усугубляет целый комплекс факторов: война на Ближнем Востоке возобновилась, цены на газ вернулись к прежним максимумам, а импортеры из Азии скупают доступные объемы сжиженного природного газа, переманивания партии СПГ от Европы.

Эксперты не исключают вмешательство в процесс закупок газа со стороны властей стран Евросоюза. Однако это грозит ужесточением конкуренции на рынке и подрывом рыночных механизмов.

Ранее спецпредставитель президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев скептически высказался об эффективности энергетической политики Евросоюза, использовав фразу из известного сериала: "Зима близко".

Этому предшествовало красноречивое признание канцлера ФРГ Фридриха Мерца о провале ставки на антироссийские санкции. Политик с горечью признал, что затяжной энергетический кризис в Германии стал следствием прекращения поставок дешевых энергоносителей из России.