Румыния объявила о высылке сотрудника посольства России

Министерство иностранных дел Румынии решило выслать одного из сотрудников посольства России в Бухаресте. Об этом объявила в понедельник, 27 июля, пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Произошло это после заявления румынских властей о том, что истребитель F-16 сбил беспилотник над Румынией. Бухарест утверждает, что в доказательство вины России были представлены фрагменты подбитого дрона.

На этом фоне в МИД Румынии был вызван посол России Владимир Липаев. Дипломату заявили о "неприемлемости действий члена миссии Российской Федерации в Бухаресте", потребовав, чтобы указанный сотрудник посольства покинул румынскую территорию в течение пяти дней, сообщает РИА Новости.

Ранее румынские власти уже предпринимали демарши в отношении российских дипломатов, мотивируя это происшествиями в воздушном пространстве своей страны. Бухарест уверял, что имеются "ощутимые, многочисленные и убедительные доказательства" вины России, а Кремль в ответ советовал политикам в ЕС "расширить кругозор" вместо того, чтобы связывать с Россией каждый запуск БПЛА.

На этом фоне заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил сформировать новый кодекс взаимоотношений с "западными партнерами", чтобы "без истерик и самобичевания" воспитывать в себе недоверие к западным элитам.