Великобритания напрямую участвует в террористических ударах Киева по территории России ради продления конфликта на Украине. С таким заявлением выступила в понедельник, 27 июля, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Как подчеркнула чиновница, британцы "лицемерно игнорируют тот факт, что жертвуют жизнями украинцев" на фронте, причем с гордостью позиционируют себя идеологами и главными спонсорами киевского режима.

Дания также причастна к атакам на Россию, поскольку именно с датской территории украинские хакеры и интернет-мошенники проводят кибератаки на российские объекты и граждан, отметила Захарова. В частности, известен факт использования преступной группировкой "IT-армия Украины" территории Дании для вредоносных действий против России, а также случаи мошенничества в отношении граждан Российской Федерации с датских IP-адресов.

Европа приближается к опаснейшей черте, но по-прежнему занята только милитаризацией и не знает, как объяснить своим гражданам продолжение спонсирования террористического киевского режима, цитирует представителя МИД России РИА Новости.

Ранее в адрес киевского режима и его европейских спонсоров жестко высказался заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Политик заявил, что санкции ЕС даже помогают, поскольку благодаря им россияне "утратят все дурацкие иллюзии про "чудесные европы" и будут люто ненавидеть всё европейское", что "нам и надо".