Россиянам для въезда в Черногорию с 1 ноября понадобится виза

Гражданам России, Беларуси и некоторых других государств для въезда в Черногорию с 1 ноября понадобится виза. Об этом рассказали в понедельник, 27 июля, в черногорском Министерстве иностранных дел.

Как пояснило ведомство, Черногория полностью привела свою визовую политику в соответствие с требованиями Европейского союза, выполнив один из заключительных пунктов для завершения переговоров о вступлении в это интеграционное объединение.

Отныне россияне, которые прежде могли до месяца находиться в Черногории без оформления визы, должны будут озаботиться ее получением. Документы на визу можно будет подать как в посольстве республики в Москве, так и в визовых центрах VFS Global, сообщает ТАСС.

В пресс-службе Российского союза туриндустрии отмечали, что туристический бизнес рассчитывает на сохранение статус-кво до 2027 года. Заместитель генерального директора одного из российских туроператоров Любовь Чучмаева поясняла, что пресловутый расчет строится на "прагматичном убеждении, что черногорские власти осознают экономические потери, введя ограничения для ключевого туристического рынка, и найдут дипломатический повод отложить это решение еще на год".

Тем временем Словакия изменила распределение сроков подачи заявлений от россиян, желающих оформить визу для въезда в эту страну. Словацкий МИД пояснил, что в летние месяцы приоритет в оформлении виз получают конкретные категории заявителей — прежде всего студенты и спортсмены. Но речь о приостановке или полном прекращении оформления виз для других категорий россиян не ведется.