Новые лазерные комплексы защиты от БПЛА сэкономили России сотни миллионов рублей

Важно продолжать развитие системы противовоздушной обороны (ПВО), чем активно занимаются в России. Об этом рассказал министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

Как уточнил глава Минпромторга в интервью kp.ru, если говорить про производство сложных изделий, таких как зенитные управляемые ракеты, по сравнению с 2025 годом из производство в России увеличено в разы. Нарастающая динамика ожидается и в 2027 году.

Однако, подчеркнул Алиханов, исключительно зенитными ракетами задачу противовоздушной защиты не решить, поскольку "средства защиты должны стоить столько же либо меньше, чем средства атаки, беспилотной или ракетной".

С учетом экономических соображений в России создана целая линейка лазерных комплексов, которые борются с БПЛА. По словам министра, на одном из объектов в нашей стране лишь за месяц почти шесть десятков беспилотников было сбито таким комплексом. Это сотни миллионов рублей, сэкономленных на неиспользованных зенитных ракетах.

Ранее президенту и верховному главнокомандующему ВС России Владимиру Путину доложили о развитии систем контроля воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов рассказал, что "Панцирь" модели СМД-Е, в отличие от предшествовавших моделей, снабжен мини-ракетами, а боекомплект увеличился в четыре раза.

Российские бойцы уже получили первые партии многопульных патронов "Многоточие". Такой многопульный антидроновый патрон способен сбивать летающие беспилотники на расстоянии до 300 метров в зависимости от калибра. "Многоточие" унифицировано со штатными патронами автоматического оружия, которое состоит на вооружении нашей армии.