Кремль сделал заявление о контактах по восстановлению работы Telegram

Россия продолжает контакты с Telegram по восстановлению доступа к мессенджеру. Об этом рассказал в понедельник, 27 июля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как отметил официальный представитель Кремля, такие контакты не прекращались, "они есть", однако говорить об их эффективности пока не приходится.

Дмитрий Песков объяснил отсутствие позитивных сдвигов тем, что "пока большой активности со стороны мессенджера нет", сообщает РИА Новости.

Доступ к Telegram в России ограничен в связи с непрекращающимися нарушениями российского законодательства со стороны администрации мессенджера. Требования судов, правоохранительных органов и регуляторов по устранению нарушений были проигнорированы.

Создатель Telegram Павел Дуров продемонстрировал отсутствие желания и намерений соблюдать требования российского законодательства. Бизнесмен обвинил российские власти в том, что они "выдумывают предлоги", чтобы ограничить доступ россиян к мессенджеру. По его словам, в России якобы подавляют право на неприкосновенность частной жизни и свободу слова.

При этом председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко подчеркивал: у российских властей нет задачи обрушить Telegram полностью. Однако если мессенджер перестанет выполнять свою основную функцию и связывать пользователей с подавляющим большинством людей, его использование просто утратит смысл.