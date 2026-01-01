Выяснилось, зачем Путин увеличил штатную численность ВС России

Президент России и верховный главнокомандующий российской армией Владимир Путин установил штатную численность ВС России в количестве 2 426 130 человек.

Как следует из президентского указа, опубликованного в понедельник, 27 июля, глава государства увеличил штатную численность ВС России на 25 тысяч военнослужащих. Это связано с созданием новых военно-строительных подразделений.

Из 2 426 130 человек, составляющих штатную численность ВС России, 1 535 000 являются военнослужащими, уточняет РИА Новости.

Ранее председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов рассказал, что основным способом комплектования Вооруженных сил России остается добровольный набор граждан, которые заключают контракты с Министерством обороны. Депутат подчеркнул, что чем активнее укронацисты пытаются атаковать гражданские объекты в России, тем больше людей придут в военкоматы для подписания контрактов с военным ведомством.

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев подтвердил, что граждане продолжают активно вступать в ряды ВС России. Лишь за первые четыре месяца 2026 года контракт на прохождение службы в российской армии заключили 127 тысяч человек, еще 10 тысяч человек пошли служить добровольцами.