Путин потребовал от Пашиняна срочно выбрать между ЕС и ЕАЭС

Президент России Владимир Путин провел в понедельник, 27 июля, телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как подчеркивает пресс-служба Кремля, беседа состоялась по инициативе Еревана.

Во время разговора Владимир Путин подтвердил приверженность заявлению лидеров Беларуси, Казахстана, Киргизии и России относительно нацеленности Армении на вступление в Европейский союз.

Российский лидер акцентировал необходимость проведения в Армении в кратчайшие сроки общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В Москве уже не раз указывали армянским властям на невозможность усидеть на двух стульях — оставаться членом ЕАЭС и пользоваться соответствующими экономическими преференциями, но в то же время открыто предпринимать шаги по вступлению в Европейский союз. Россия подтверждает суверенное право Армении самостоятельно определять собственную политику, но настаивает на скорейшем решении вопроса относительно интеграционных процессов.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что интеграция республики в ЕАЭС "ежегодно дает изрядный процент к росту ВВП в Армении", причем "по всем своим качественным характеристикам наш интеграционный процесс значительно превосходит другие альтернативы".