В Кремле высказались о состоянии экономики: "Не время для скачков"

В экономике бывают разные ситуации, но во всем мире сейчас "не время быстрых скачков". С таким заявлением выступил в понедельник, 27 июля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что "пусть и скромные, но темпы развития нам удается сохранить".

Что касается попыток недружественных западных стран помешать экономического развитию России при помощи санкций, в арсенале Запада осталось слишком мало мер, которые не ударили бы по его собственным интересам, предупредил Песков.

Запад, несомненно, продолжит политику санкционного сдерживания России, однако мы уже адаптировались к рестрикциям, научились жить под их давлением и, что самое главное, "мы знаем, как развиваться под давлением санкций", цитирует политика РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков подчеркивал, что экономическая ситуация в России находится под полным контролем властей и остается абсолютно прогнозируемой. При этом в российской экономике "имеется необходимый запас прочности".

Что касается ограничительных мер, санкции Евросоюза против России прежде лишь косвенно били по экономике европейских стран, но теперь станет "гораздо больнее". Песков отмечал, что едва ли "приходится говорить о достижении санкционного предела", поскольку такого предела попросту не существует, как и "не существует предела безумия".