ПВО сбила 356 дронов ВСУ над российскими регионами в ночь на 28 июля

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО сбили 356 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в период с 20.00 мск 27 июля до 8.00 мск 28 июля ПВО перехватила и уничтожила украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Калужской областей. Также БПЛА сбиты над Тульской, Ростовской, Рязанской и Смоленской областями. Дроны уничтожены над Московским регионом, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении попытки самой массовой с начала лета атаки украинских дронов на столицу. Один из беспилотников попал в многоквартирный дом в подмосковном Чехове, последствия уточняются.