Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Ксюши Смирновой

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Жизнь героини нашего следующего сюжета - 15-летней Ксюши Смирновой - буквально каждую минуту находится под угрозой. У девочки редкое, очень опасное заболевание крови, из-за которого ребёнку делают постоянные переливания. Помочь сможет только срочная пересадка костного мозга и донор найден. Но без специальных сопроводительных препаратов операцию нельзя провести. Их стоимость - более 5 миллионов рублей. Мама, которая пережила страшную аварию и теперь не может ходить, умоляет о помощи. Многодетной семье такую сумму собрать не под силу.

Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране. Перейти далее по ссылке, нажать кнопку "Помочь" и следовать инструкции. У Ксюши счёт идёт на дни, лечение нужно начать как можно скорее.

Хрупкая, но такая сильная духом Ксюша живет с редким и очень тяжёлым заболеванием - конституциональной апластической анемией. В костном мозге нарушен процесс образования клеток крови. У Ксюши производство лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов прекратилось вовсе.

Улыбка на её лице появляется редко. Под капельницей Ксюша практически круглосуточно. Важно соблюдать не только покой, но и диету. Когда в последний раз ела яблоко или пила горячий чай, девочка уже и не помнит. Такая еда травмирует слизистые оболочки рта.

"Повреждаются десны или щеки, кровоточат. Неприятно. И привкус крови", - говорит Ксения.

Ксюша была обычным здоровым ребенком. Однажды, придя домой из школы, пожаловалась маме на сильную боль в животе. Поехали в больницу и на всякий случай сдали анализ крови.

"Говорят, "У нее гемоглобин 74". Я не понимала, что это такое. "Тромбоциты 20. Придете завтра к педиатру и пересдадите анализы". Хорошо, пришли мы на следующий день, пересдали анализы, и тогда забегали уже все врачи", - рассказала Евгения Смирнова, мама Ксении.

Страшная болезнь развивалась стремительно. Помочь Ксюше пытались в нескольких больницах. И, казалось, врачам из Санкт-Петербурга удалось вернуть девушку к обычной жизни.

"Практически 3,5 года было все нормально. Ребенок у меня обучался в обычной школе. Конечно, она на препаратах жила, все это время", - говорит мама девочки.

Но в конце прошлого года болезнь вернулась. Состояние ухудшилось, лекарства перестали действовать. "Просто страшно стало опять проходить все круги ада, которые уже мы проходили", - рассказала Евгения.

Мама для Ксюши – главная опора. Даже потеряв возможность ходить после аварии, она всегда старается быть рядом. В палату к Ксюше нельзя - любая инфекция может привести к летальному исходу. Поэтому семья "встречается" через больничное окно.

Сейчас Ксюша живет только благодаря переливаниям крови. Спасти может лишь трансплантация костного мозга. Но без специальных сопроводительных препаратов провести операцию нельзя. Их общая стоимость – более 5 миллионов рублей. И лекарства требуются срочно. Ксюша из многодетной семьи, таких денег родителям не собрать.

"Уверен, что только вы можете помочь моей дочери вернуться к нормальному образу жизни и быть здоровой. Помогите мой дочери, пожалуйста", - сказал Юрий Смирнов, отец Ксении.

Смирновых жизнь не первый раз испытывает на прочность. Евгения и Юрий познакомились в благотворительном фонде, когда приехали лечить своих детей в Санкт-Петербург. Отчим, который вырастил Ксюшу как родную, тогда боролся с болезнью своего старшего сына, у него был лейкоз. К счастью, сейчас мальчик в ремиссии. Теперь нужно спасать Ксюшу.

"Пережив это все, и второй раз, когда такая ситуация критическая на самом деле сложная, намного страшнее себя чувствуешь. Конечно, надежда в сердце всегда есть", - рассказал Юрий Смирнов.

Ксюша – мастерица на все руки. Шьет, рисует и даже куклы создает из бинтов и ваты. Именно рукоделие помогает отвлечься от тяжёлых мыслей. Каждый из нас может помочь этой хрупкой девочке и подарить шанс на жизнь.

Болезнь прогрессирует очень быстро. Время упускать нельзя. Ваша помочь нужна прямо сейчас. Сделать это просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Ксении Смирновой, программа 2636