Новые примеры профессионализма российских бойцов в ходе СВО. Младший сержант Кирилл Сухов с подчинёнными в кратчайшие сроки отремонтировали повреждённые вражескими артобстрелами и ударами FPV-дронов оборудование и линии связи. Взаимодействие подразделений с командованием было восстановлено, и наши мотострелки отразили атаку противника.

Ефрейтор Абдулла Ахсанов в ходе воздушной разведки обнаружил пункт управления и запуска ударных беспилотников ВСУ и передал координаты артиллеристам. Точным ударом вражеская цель была уничтожена.