Внешние обстоятельства, включая санкционное давление и попытки изолировать Россию, создали "тот самый шторм, который нас сделал сильнее". С таким заявлением выступил в понедельник, 27 июля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как подчеркнул политик, стараниями недружественных России государств мы оказались "в идеальном кризисе", однако его польза несомненна. Пресловутый идеальный кризис "укрепляет наш суверенитет", а также "скачкообразно, моментально наполнил всю нашу жизнь единством и консолидацией".

Говоря про объединение россиян вне зависимости от политических соображений и других аспектов, Песков подчеркнул: "Это действительно наша уникальная способность, нашего общества. В том числе и благодаря вот этим обстоятельствам, которые создали тот самый шторм, который нас сделал сильнее" (цитаты по ТАСС).

О явной пользе антироссийских санкций для нашей страны говорил ранее итальянский вице-премьер Маттео Сальвини. Политик скептически отозвался о попытках Евросоюза согласовать очередной пакет ограничительных мер и напомнил о безрезультатности уже введенных 20 пакетов: "Россия не только не упала на колени — она возрождается".

Белорусский лидер Александр Лукашенко также отмечал безуспешность попыток западных стран воплотить в жизнь свой план по удушению санкциями России и Беларуси. Политик объяснил это тем, что бывшие члены СССР после распада Союза сделали ставку на сохранение нажитого — и "оно пригодилось".