Август начнется в Москве с солнечных теплых выходных

Август начнется в столичном регионе с очень теплой погоды. Такой предварительный прогноз дает в понедельник, 27 июля, Гидрометцентр России.

Как рассказали эксперты, в субботу, 1 августа, на фоне переменной облачности и слабого ветра Москве прогнозируется погода без осадков, днем термометры покажут до плюс 24-29 градусов. Немногим прохладнее будет в последний день июля — от плюс 22 до плюс 27 градусов.

В целом, обещают метеорологи, первые августовские выходные обещают быть солнечными и теплыми, сообщает ТАСС.

Однако этому будет предшествовать пара ненастных дней. Дожди усилятся в Московском регионе к середине недели — к этому ведет возникновение циклона на волне приблизившегося к Москве с запада атмосферного фронта. Температура воздуха снизится в среду и четверг, 29-30 июля, до 11-17 градусов.

Однако в пятницу, 31 июля, в Москве и Подмосковье распогодится. На фоне роста атмосферного давления вероятность осадков оценивается как минимальная, в дневные часы воздух будет хорошо прогреваться.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок рассказал, что температура воздуха в Москве и всей Центральной России во второй половине лета, согласно расчетам, будет соответствовать климатической норме и даже превышать ее.