Российские вооруженные силы нанесли новые удары по украинским тылам. Приходят сообщения о серии взрывов в пригороде и самом Киеве, в частности, на ТЭЦ-5. Сигналы воздушной тревоги звучат в Сумах. Отмечены прилеты по предприятиям вражеского ВПК в Харькове и Николаеве, а также удары "Гераней" по логистическому центру в Кривом Роге. Это ответ на террористические атаки по гражданским объектам на территории нашей страны.

А в ходе спецоперации российская армия продолжает поступательное движение вперед на основных участках фронта. Подразделения группировки "Центр" накануне взяли Торское в ДНР. Передовые отряды заняли район обороны противника и зачистили его. ВСУ понесли большие потери, сообщает Минобороны.

А бойцы группировки "Восток" освободили Коммунаровку в Днепропетровской области и теперь контролируют площадь более трех квадратных километров. Неприятель оборудовал укрытия в жилых домах, использовал подвалы и тайные ходы между зданиями, а подступы к позициям прикрыл минно-взрывными заграждениями.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удары по опорнику и пункту управления ВСУ. Как подтвердила разведка, бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции легли точно в цель. Операторы войск беспилотных систем Южной группировки в районе Дружковки и Николаевки обнаружили и ликвидировали два пикапа и микроавтобус для перевозки боевиков.

На Днепропетровском направлении с расстояния в 45 километров по пункту управления вражескими БПЛА ударила "Молния-2". На Добропольском участке фронта попытку контратаки противника сорвал экипаж танка Т-80 БВМ, уничтожив личный состав вместе с блиндажами и расчистив путь нашим штурмовикам.

На Краснолиманском направлении расчеты самоходок "Мста" снарядами повышенной дальности поразили пункты временной дислокации, места старта БПЛА и узлы связи неприятеля.