Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили с 8:00 до 20:00 мск понедельника, 27 июля, 182 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как уточнило Минобороны России в своем MAX-канале, вражеские дроны были сбиты и перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Крыма, Удмуртии, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал, что для противовоздушной обороны в России применяются лазерные комплексы. По словам министра, на одном из объектов в нашей стране лишь за месяц почти шесть десятков беспилотников было сбито таким комплексом. Это сотни миллионов рублей, сэкономленных на неиспользованных зенитных ракетах.

Россия также не оставляет без ответа попытки укронацистов ударить по мирному населению и гражданской инфраструктуре. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил о высокой эффективности ударов ВС России по украинским объектам, которые направлены на слом военного потенциала киевского режима. При этом российские бойцы бьют исключительно по военным объектам.