Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Иране. Так американский политик отреагировал на жалобы предводителя киевского режима Владимира Зеленского на то, что Москва якобы оказывает Тегерану военную помощь.

Утративший легитимность президент Украины в попытках помешать восстановлению российско-американского диалога заявил, что Россия якобы передает Ирану спутниковые снимки военных баз Соединенных Штатов, размещенных в районе Персидского залива. Также Зеленский обвинял Россию и Иран в транспортировке военных грузов на коммерческих судах — так он попытался оправдаться за атаку на иранский торговый корабль.

Как заявил Трамп, "мы выясним, правда ли это". Президент США отказался полагаться на слова Зеленского: "Я спрошу об этом Путина. Если это действительно так, то это не оказало существенного влияния".

За несколько дней до этого американский лидер заявлял, что доверяет словам Владимира Путина, а также председателя КНР Си Цзиньпина о том, что Россия и Китай не вмешиваются в конфликт между США и Ираном.

Тем временем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что Иран — суверенное государство, весьма решительное в отстаивании своих прав и обладающее соответствующим потенциалом. После атаки ВСУ на иранское торговое судно политик не исключил расширение географии украинского конфликта, подчеркнув, что "это, конечно, то, чего не хотелось бы видеть" (цитаты по РИА Новости).