Путин встретился с депутатами восьмого созыва Госдумы: главные заявления президента

Для депутатов Госдумы 8 созыва этот день - один из последних в их нынешнем официальном статусе. Уже 18 сентября в России стартуют парламентские выборы. Дума закрыла заключительную сессию, сегодня в полном составе приглашена в Кремль. В Георгиевском зале Большого Кремлевского Дворца с депутатами встретился президент.

"Прошедшие пять лет, а это период вашего депутатства, были сложными и крайне ответственными для нашей страны. Это, без всякого преувеличения, один из решающих этапов в истории Отечества, когда на кону судьба, будущее нашего народа. Сегодня мы продолжаем отстаивать безопасность и независимость государства, правду и справедливость. За Россию, за отчий дом героически сражаются участники специальной военной операции. Их поддерживает весь наш народ, всё общество. Мы добьёмся своих целей и вместе сделаем всё для победы, для России", - заявил Владимир Путин.

На исторические испытания народ страны ответил внутренней сплоченностью. Это видно и по итогам работы Госдумы. Из почти трёх тысяч принятых за эти годы законодательных актов две трети получили поддержку всех фракций.

"Желая пошатнуть Российское государство, спровоцировать общественный раскол в нашей стране, попытались задушить нашу экономику, финансовую систему, банковскую сферу, подорвать потенциал науки и промышленности, образования. Более того, не в силах победить Россию на поле боя, делают ставку уже на откровенно террористические методы ведения борьбы с нашим народом. Но народ России никому и никогда не сломить. Этого не было никогда и никогда не будет", - сказал Путин.

Партий в парламенте много, а Родина одна - об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"У нас есть сильный президент. А для России - страны огромной - только сильный президент нужен. Путин сильный. Поэтому нам важно объединиться вокруг президента и со своей стороны сделать всё, чтобы как можно быстрее пришла победа. Мы это понимаем, и, надеюсь, выборы нас не разделят", - сказал Володин.

Владимир Путин вручил Вячеславу Володину орден "За доблестный труд". Государственные награды из рук главы государства получили и многие другие депутаты. А руководители пяти думских фракций были отмечены почетными грамотами.

"Восьмой созыв Государственной Думы работал в чрезвычайных условиях – в условиях, когда англосаксы-натовцы объявили русскому миру войну на полное уничтожение, объявили войну цивилизации, которая имеет тысячелетнюю историю и трижды прикрывала хваленую Европу от набегов и полного уничтожения, начиная от Батыя, Наполеона и Гитлера. Мы не только выстояли, но и показали главное, что обеспечивает победу, – сплоченность", - заявил Геннадий Зюганов.

"Мы встали плечом к плечу, вне зависимости от партийного билета в кармане, от возраста, вероисповедания или места жительства. Сплотились вокруг вас, Владимир Владимирович, сплотились на пути предстоящей скорой победы в последней, уверен в этом, схватке с нацизмом в человеческой истории", - говорит Леонид Слуцкий.

Представитель каждой фракции взял слово.

"Я знаю, что мы много сделали, но еще больше предстоит сделать для победы России в специальной военной операции, и уверен, что мы ее обязательно одержим. Служу России!" - говорит Алексей Нечаев.

"Не сомневаюсь, что Государственная Дума девятого созыва продемонстрирует еще большую сплоченность", - уверен Сергей Миронов.

"Я хочу предложить нам всем сейчас пожелать успехов нашему президенту, который объединил нас всех. За Путина! За победу! За Россию!" - воскликнул Владимир Васильев.

Президент со своей стороны объяснил, что такая консолидация сегодня доказывает свою эффективность.

"Россия продолжает по паритету покупательной способности удерживать четвёртое место в мире (после Китая, США и Индии четвёртое и первое – в Европе) и по темпам экономического роста, по сравнению с Евросоюзом, мы тоже впереди. Но, конечно, хотелось бы больше, конечно. Но есть риски, риски роста инфляции и соответствующих последствий. А есть большие плюсы от сегодняшней политики. В чём этот плюс заключается, главный? В устойчивости российской экономической, финансовой системы. Вот это самое главное – устойчивость, которая позволяет нам решать вопросы и развития промышленности в целом, оборонных отраслей промышленности и социальных вопросов. Конечно, раскрою секрет, на меня не обидится коллега. В ходе награждения один из награждаемых мне шепнул: "Мы победим. Но смелее надо. Очень хочется". Но возникает вопрос: "Ещё смелее?" И здесь так же, как в экономике, есть свои риски, цена которым – потери на поле боя с нашей стороны. Поэтому здесь тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно добиваясь поставленных перед страной целей. И мы их добьёмся", - сказал Путин.

После торжественного мероприятия в Георгиевском зале глава государства провел отдельные встречи с каждым из руководителей пяти думских фракций.