Названа еще одна возможная жертва трагической попытки боснийцев покорить Эльбрус

Группа боснийских туристов, пытавшаяся покорить Эльбрус, планировала взять с собой кошку. Животное нередко сопровождало супружескую чету Окановичей, которая погибла на склоне.

Как сообщает kp.ru, кошка по кличке Мацика была любимицей Алмы и Дениса. Супруги Оканович называли себя "Трио фантастико", поскольку часто брали питомицу в свои туристические походы и описывали ее похождения в блоге.

Накануне восхождения на Эльбрус Окановичи выложили в Сети фото, на которых фигурировала и Мацика. Снимок был снабжен надписью: "Кошка направляется к самой высокой вершине Европы".

Попытка боснийцев покорить Эльбрус завершилась трагедией. Из семи человек погибли пятеро. Судьба кошки остается неизвестной.

Тем временем в пресс-службе управления МЧС по Кабардино-Балкарии подтвердили, что тела погибших иностранцев уже эвакуированы со склона Эльбруса. На поляне Азау их передали оперативной группе. По факту гибели людей проводилась доследственная проверка, по итогам которой следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Спасатель Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Артур Чагов, комментируя трагедию, подчеркнул: чтобы выжить и сохранить здоровье, при восхождении необходимо ориентироваться не только на прогноз погоды, но и на фактическую ситуацию. Как уточнил эксперт в комментарии ТАСС, речь идет про постоянный мониторинг и гибкость. По этой причине специалисты настоятельно советуют отправляться в горы только в сопровождении профессиональных гидов, которые знают многие нюансы.