Минобороны объяснило, зачем ему доступ к данным ЗАГС

Законодательная норма о расширении доступа Министерства обороны России и Росгвардии к сведениям из Единого госреестра записи органов гражданского состояния (ЗАГС) важна для реализации мер поддержки военнослужащих и членов их семей.

Как пояснило оборонное ведомство, сообщение которого приводит "Интерфакс", благодаря указанной норме командиры и начальники воинских частей смогут запрашивать сведения из госреестра ЗАГС и оформлять документы, необходимые для назначения социальных выплат.

Это значительно ускоряет юридическое подтверждение статуса военнослужащих, а сведения об изменении семейного положения граждан, количестве детей, смене имени и фамилии будут поступать автоматически и в режиме реального времени. Военным и их близким не потребуется ходить по инстанциям, чтобы добиться положенных мер поддержки.

О том, как важно оперативно и без бюрократии помогать военным и их семьям, президент России Владимир Путин напомнил в конце 2025 года. В прямой телеэфир, когда глава государства подводил итоги уходящего года, позвонила вдова участника специальной военной операции. Женщина рассказала, что почти за два года, прошедшие после гибели бойца, ей и двум маленьким детям так и не удалось добиться пенсии по потере кормильца, нет и удостоверения членов семьи погибшего. Президент попросил прощения за нерасторопность с поддержкой и заверил, что возьмет ситуацию под личный контроль.

В мае 2026 года был подписан президентский указ о единых базовых мерах поддержки участников специальной военной операции и их семей в регионах России. Всем субъектам Федерации рекомендовано установить единые базовые меры поддержки, в том числе помощь с социальным контрактом, субсидии на газификацию, льготы на посещение культурных и спортивных объектов, содействие в трудоустройстве и получении образования, внеочередное санаторно-курортное лечение.