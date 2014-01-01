В Донецке исполнили колыбельную для 330 игрушек в память о погибших детях

Сегодня День памяти детей - жертв войны в Донбассе. Жуткий звук хронометра включился 27 июля 2014 года, когда произошла массированная атака на Горловку. Среди погибших мирных жителей были дети. Акции памяти прошли по всей стране и за рубежом. В Донецке на Алее ангелов поминальные свечи. А в разрушенном при обстрелах ВСУ Дворце молодежи - необычный концерт. Хор пел для зрительного зала, где на местах вместо живых, искрящих глаз и счастливых улыбок - 330 молчаливых мягких игрушек. Именно столько детей погибло в ДНР и ЛНР от рук неонацистов.

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Их улыбки навсегда застыли на этих портретах. Мальчики и девочки, которые не успели вырасти, не доиграли, не доучились... В память о каждом ребёнке, чью жизнь унесла война, в Музее Победы зажигают лампады.

27 июля 2014 года ВСУ нанесли массированный удар по центру Горловки. Погибли 22 человека, в том числе дети. Тогда и после хирург Горловской больницы Александр Загреба оперировал раненых маленьких пациентов, пока прошлой осенью сам не попал под налёт - беспилотник ударил в автобусную остановку. Но самые страшные воспоминания - о детях, которых не получилось спасти.

"Я помню ту девочку. Это было 25 декабря, день святого Николая. Она получила ранение осколочное, ее привезли с внутренними органами наружу: селезенка, кишечник, почка... она еще была жива часа полтора", - вспоминает Загреба.

330 погибших детей на Донбассе, более тысячи раненых. И по их рассказам, мины порой специально были замаскированы под игрушки и конфеты.

"Какую угрозу представляет ребенок, и видно, что это ребенок, с того же самого дрона, когда он в коляске, на велосипеде, когда он идет по улице, когда он играет в мяч? Зачем, зачем, для чего? Вы нелюди?" - задается вопросами Юлия Белехова, руководитель "Комитета семей воинов Отечества".

Качели, игрушки и щемящая, страшная тишина. Инсталляция "Аллея ангелов" - в память о тех, чья жизнь оборвалась, едва начавшись. Весь день люди несут сюда цветы. Это общая боль и общая память.

Сегодня в одно и то же время имена и истории погибших детей звучали по всей стране. Цветы и детские игрушки возложили к памятнику "Детям Донбасса, детям войны" на Аллее ангелов в Донецке. А в разрушенном в результате атаки дворце молодёжи хор исполнил колыбельную для 330 игрушек - в память о каждом погибшем ребёнке.

"Для нас это такое большое горе и память о том, чтобы сейчас не пытались отрицать, говорить, что этого не было, дети не гибли. Мы помним ребят, которые просто играли в футбол на Октябрьском,... которые шли на пляж", - говорит Денис Шимановский, министр молодежной политики ДНР.

На фасаде Донецкого театра оперы и балета последний танец "маленькой балерины" - 12-летней Кати, которая мечтала выйти на эту сцену...

"Четыре года назад девочка Катя вместе со своей бабушкой шла в балетную школу, но она не успела дойти. По пути ей встретился снаряд ВСУ и она погибла вместе с бабушкой. Сегодня в память о ней и в память обо всех детях, которые никогда не станут взрослыми, такая инсталляция", - говорит Таисия Чернявская, уполномоченная по правам ребёнка в ДНР.

В Мелитополе вспоминают детей жертв-войны в Донбассе и оплакивают свежие раны. Два дня назад в результате атаки беспилотников по базе отдыха Кирилловка погибли 12 человек, среди них - четверо детей.

"Сегодня Запорожская область подвергается ежедневным атакам ВСУ, гибнут наши горожане, в том числе дети. Они разрушают инфраструктуру, детские сады, школы, детские центры. Оправдания этим действиям нет", - говорит Ирина Матвиенко, председатель Мелитопольского городского Совета депутатов.

Пятый год под обстрелами и Херсонская область. У мемориала "Скорбящая мать" - цветы, игрушки и воздушные шары.

"Для этих маленьких, невинных детей остановилось время, не сбудутся их мечты, у их родителей никогда не заполнится пустота от утраты своих родных детей", - говорит Елена Дмитрук, первый заместитель председателя Херсонской областной Думы.

Невинных жертв войны в Донбассе вспоминают по всему миру. В Буэнос-Айресе показали фильм аргентинского журналиста Себастьяна Сальгадо "Танго свободы в Луганске". В Индонезии лампады зажгли у портретов студентов Старобельского колледжа, погибших в результате атаки 22 мая. А на Кипре дети сделали бумажных журавлей и выпустили в небо белоснежные шары в память о маленьких ангелах Донбасса.