В России упростят получение льгот через банковскую карту "Мир"

Правительство запускает эксперимент для получения всех социальных льгот через карту "Мир". Пилотный проект начнёт действовать в Ростовской и Тюменской областях и в Башкирии.

"Правительство по поручению президента продолжает совершенствовать систему оказания гражданам мер поддержки. Чтобы максимально упростить и ускорить все процедуры, сделать их удобными для людей, внедряем новые механизмы. С 1 августа на портале Госуслуг жители ряда регионов смогут выбрать получение социальных льгот через свою банковскую карту. При ее использовании многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам и студентам будут автоматически предоставляться положенные им скидки на проезд в городском и пригородном транспорте, в магазинах и аптеках, при посещении учреждений культуры", - сказал Михаил Мишустин.

Также на совещании обсудили вопросы субсидирования развития технопарка в Нижегородской области и поддержку системы здравоохранения. Правительство в этом году дополнительно выделит 4 миллиарда рублей на создание новых медицинских учреждений в 8 регионах страны. Ещё почти 280 миллионов рублей будет направлено на капитальный ремонт 26 сельских медицинских учреждений, которые в этом году пострадали от паводков. Среди них – детские поликлиники и женские консультации, подстанции скорой помощи, врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты.

